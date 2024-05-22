ويزو تشارك جمهورها البرومو التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال"

نشرت الفنانة ويزو على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال"، والمنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائى.



https://www.instagram.com/reel/C7RO5_EI7xj/?igsh=MXhhMmh4MDZ4ZGd0cQ==

يشارك فيلم "اللعب مع العيال" فى موسم عيد الأضحى السينمائى، والفيلم مصنف من الأعمال الكوميدية، والتى تناسب أفلام مواسم العيد.

تدور أحداث الفيلم حول مدرس تاريخ تحدث له واقعه خاصه بالعمل، فينقل إلى مدرسة نائية بمنطقة فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، ويزو، أسماء جلال، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، باسم سمرة، تأليف وإخراج شريف عرفة.

شارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "أبو نسب"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائى، فى مصر والعالم العربي.

يشار إلى أن الفنانة ويزو شاركت فى آخر أعمالها السينمائية بفيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، ويزو، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد، والإخراج محمود كريم.