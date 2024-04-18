صور| الوادي الجديد تنفذ مبادرة " كنوز خفية"

نفذت محافظة الوادي الجديد، مبادرة "كنوز خفية" للطلائع لتنشيط السياحة الداخلية ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة.

وقالت أميرة عبد الخير، منسق المبادرة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المبادرة جرى تنفيذها للطلائع من سن 8- 14 عاما بمقر مركز شباب الفتح بمركز الداخلة مركز شباب الخارجة، بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدى الجيل الصاعد بهدف تعريفهم بالكنوز الأثرية بالمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام بما ينشط السياحة الداخلية ويغرس لديهم قيم الولاء والانتماء لوطنهم ومقدراته وتاريخه.

وأكدت أميرة، أن المبادرة جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة وكيان " سند شباب الصعيد"، تضمنت تنظيم ندوة توعوية عن أهمية الأماكن والمعالم الأثرية والسياحية الموجودة داخل المحافظة وأهمية التعرف عليها و تعريف المحافظة لكل محافظات مصر بتاريخها العريق والأماكن السياحية التي لا توجد لها أي شبيه بجميع أنحاء العالم وحاضر في الندوة "عماد حسني"، من ديوان عام المحافظة و موظف بهيئة السياحة سابقًا، و"سيدة حمدي" مفتشة آثار مصرية ومسئول إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الداخلة.

وكان قد سبق وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم 19 مارس الماضي، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية "، عن مشاركة وقبول 45 مبادرة مجتمعية بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية فــ نسخته الرابعة ، حيث جرى اختيارها من بين 70 مبادرة ، بمشاركة 85 شابًا وشابة من 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ" صعيد مصر “الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان”، و 5 محافظات حدودية “الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء”.

تنفيذ المبادرة بمركز الخارجة

تنفيذ الندوة بمركز شباب الخارجة

جانب من مبادرة كنوز خفية بالخارجة

جانب من مبادرة كنوز خفية بالوادي الجديد

شروحات تفاصيل مبادرة كنوز خفية بالداخلة