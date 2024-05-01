وزير الخارجية الأمريكي يتغاضى عن التصريحات العنصرية الإسرائيلية المطالبة بالدخول البري لرفح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تغاضى عن كل التصريحات العنصرية التي تطالب بالدخول البري والعسكري إلى رفح ويلقي اللوم ويصر على أن حماس هي من تعرقل إتمام صفقة التبادل.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وزيرة الاستيطان الإسرائيلي أجرت مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت فيها أنه لا يمكن إلقاء كل إنجازات الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 33 من المحتجزين مما أثار حفيظة الشارع الإسرائيلي دفعهم للتظاهر على إثر هذه التصريحات.

وتابعت أن سياسيين ووزراء آخرين علقوا على هذه التصريحات وأكدوا أن سلم أولويات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتمثل في ملف المحتجزين وإعادتهم لذويهم.