وظائف خالية بقطاع تعليم الوادي الجديد.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لشغل الوظائف النوعية الخاضعة للقانون 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بالندب لمدة عام طبقا للقرار رقم 54 لسنة 2020، باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الوظائف المطلوبة هي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى 5 أعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

كما جاء في بيان تعليم الوادي الجديد، مطلوب مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية إدارة الخارجة والداخلة (۱) بكل إدارة، ورئيس قسم الحوكمة والمراجعة الداخلية إدارة الفرافرة وباريس وبلاط (۱) بكل إدارة، وأعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية جميع الإدارات التعليمية (٥) بكل إدارة.

وعن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب.

- ألا يقل تقرير الكفاية السنوي خلال آخر سنتين عن مرتبة كفء / امتياز.

- ألا يكون المتقدم وقع عليه جزاء بالخصم لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام آخر سنتين.

- ألا يكون المتقدم سبق إدانته في محكمة تأديبية أو جنائية طول مدة الخدمة.

- أن تتوافر فيه الخبرة الفنية التخصصية بإحدى المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

- اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المعنية الأخرى.

- أن يكون المتقدم ممن يجيدون اللغة الإنجليزية والإلمام، بمهارات الحاسب الآلي والتواصل عبر الانترنت.

- حسن السير والسلوك.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف هي صورة المؤهل الدراسي معتمدة طبق الأصل والمؤهلات العلمية الأخرى إن وجدت، بيان حالة من واقع الملف موضح به الجزاءات إن وجدت والتسلسل الوظيفي معتمد.

إفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدور اية عقوبة منهما، بيان حالة الكتروني من الإحصاء معتمد، آخر تقريرين كفاءة لآخر سنتين بمرتبة ( كفء / ممتاز )،افادة بحصول المتقدم على البرامج التدريبية لمكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية، تحليل مخدرات معتمد من المعامل المركزية بالوادي الجديد،صورة من بطاقة الرقم القومي ( زوج - زوجة ) + + صورة شخصية حديثة + رقم الهاتف السيرة الذاتية موقع عليها المتقدم.

يقدم الطلب باسم السيد مدير المديرية مرفق به المستندات المطلوبة وتسلم إلى إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية والإدارات التعليمية ومدة تلقي الطلبات شهر من تاريخ نشر الإعلان واعتماده، على أن تسلم الطلبات شخصيا وباليد ولن تقبل الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو بعد المدة المحددة.