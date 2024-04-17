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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 8 في مشاجرة بقرية " الدهوس " بواحة الداخلة في الوادي الجديد

قسم شرطة الداخلة
قسم شرطة الداخلة
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أصيب 8 أشخاص، في مشاجرة بالأيدي، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في مشاجرة لمستشفى الداخلة العام. 

تبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بين طرفي المشاجرة في قرية “ الدهوس” التابعة  لمركز الداخلة، أسفرت عن إصابة كل من"م.ص"، 30 عامًا، "س.م"، 25 عامًا، " م.س"، 19 عامًا، "م.ع"،35 عامًا،"م.س"،36 عامًا، "م.م"، 28 عامًا، "م.م"، 50 عامًا، "ج.م"، 49 عامًا. 

انتقل رجال مباحث مركز الداخلة بقيادة الرائد أحمد محمد فاضل، رئيس مباحث المركز، لمستشفى الداخلة العام وفحص الواقعة، فيما جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالمشاجرة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإعداد تحريات المباحث عن ملابسات وتفاصيل وأسباب الواقعة.

عاما مركز الداخلة مشاجرة