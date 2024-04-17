صور| إصلاح أخطر طرق الوادي الجديد بعد تكرار الحوادث

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن البدء في إصلاح أخطر طرق الواحات وهو طريق " الخارجة – الداخلة " في منطقة الكيلو 30 من الطريق بسبب تكرار الحوادث وشكاوي المواطنين من سوء حالة الطريق.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان له، تكليف فرع هيئة الطرق والكباري بالمحافظة بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة وترميم وإصلاح المناطق المتهالكة بطريق الخارجة / الداخلة؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وتيسيرًا لحركة المرور.

وأضاف الزملوط، أن فرع هيئة الطرق بالوادي الجديد يواصل أعمال رفع كفاءة طبقة الأساس بالكيلو ٣٠ من الطريق و بطول ١.٣ كم حيث تأتي أعمال الصيانة حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، وتنفيذًا لمطالب المواطنين، بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

إصلاح أخطر طرق الوادي الجديد بعد تكرار الحوادث

ترميم منطاق متهالكة بطريق الخارجة - الداخلة

رفع كفاءة طريق الخارجة - الداخلة

صيانة منطقة الكيلو 30 في طريق الخارجة - الداخلة