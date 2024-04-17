توريد 2172 طن قمح بصوامع الوادي الجديد

أعلن المهندس أيمن شريعي، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توريد 2172 طن قمح لصوامع المحافظة وشونة البنك الزراعي بمركز الفرافرة.

وأكد شريعي، أن المحافظة تستقبل القمح في صومعتين الاولى بشرق العوينات والثانية في الخارجة وتتولى استقبال القمح من مراكز الخارجة وباريس والداخلة وبلاط، فيما منطقة غرب الموهوب والفرافرة تورد القمح لشونة البنك الزراعي بالفرافرة.

وأَضاف، انتظام أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد، وجرى تشكيل لجان استلام القمح من التجار والمزارعين، تحت إشراف لجنة استلام مكونة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية "وزّان معتمد".

وقال شريعي، إن هناك تنسيق بين الصوامع ووزارة التموين ووزارة الزراعة، حيث يجري النقل من الفلاح إلى مراكز المحافظة ثم إلى الصوامع، سواء صومعة الخارجة التي تبلغ سعتها 40 ألف طن، أو صومعة الفرافرة والعوينات وتبلغ سعتها 35 ألف طن، ليقترب إنتاج المحافظة من مليون طن سنويًا.

فيما أكد مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، زراعة 328 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة، ومن المتوقع إنتاج حوالي من 850 لـ950 ألف طن من محصول القمح.