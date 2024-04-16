صور| توريد 999 طنا و350 كجم قمح بصومعة العوينات في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد عن توريد كمية كبيرة من محصول القمح في اليوم الثالث من بدء عملية التوريد إلى صومعة شرق العوينات. ووفقًا للإعلان، بلغ إجمالي كمية المحصول الموردة 999 طنًا و350 كجم.

وأكد المهندس محمد رجب، مدير التموين بالوادي الجديد، استمرارية عمليات توريد محصول القمح من المزارعين والموردين إلى الصوامع ونقاط استلام المحاصيل. وأشار إلى أن مساحة زراعة القمح في المحافظة هذا الموسم بلغت 328 ألف فدان، بارتفاع 8 آلاف فدان عن العام الماضي، وبتحقيق متوسط إنتاجية يبلغ 17 إردبا للفدان.

وأشار محمد رجب، إلى قوة البنية التحتية القوية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال وتخزين محصول القمح، حيث تبلغ سعة نقاط استلام القمح في المحافظة 60 ألف طن بصومعة شرق العوينات، و45 ألف طن بصومعة الخارجة، و700 طن بكل من شونة غرب الموهوب وشونة الفرافرة، موضحًا أن هناك نقاط تجميع بالجمعيات الزراعية.

من جانبه، أكد أيمن صلاح وهبة، ممثل هيئة سلامة الغذاء بالوادي الجديد ومشرف استلام المحصول بصومعة شرق العوينات، على سير عملية استلام المحصول بشكل يومي بالصومعة تحت إشراف لجنة تضم ممثلين من التموين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى مدير صومعة شرق العوينات وعضو آخر من مديرية التموين، بهدف ضمان توفير محصول ذي جودة عالية ومناسب للاستهلاك المحلي.

فيما أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروي بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.

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استلام القمح بصومعة العوينات

المهندس ايمن صلاح مسئول لجنة سلامة الغاء بصومةع العوينات (1)

المهندس ايمن صلاح مسئول لجنة سلامة الغاء بصومةع العوينات (2)

تفريغ القمح بصومعة شرق العوينات

تفريغ القمح بوصمعة العوينات

جانب من عملية توريد القمح لصوعة شرق العوينات

عملية توريد القمح بصومعة العوينات بالوادي

لجنة تضم التموين وسلامة الغذاء