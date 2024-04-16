وظائف حكومية خالية في الوادي الجديد.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن مسابقة لتشغيل ۳ أطباء بيطريين “أجر يومي” للعمل بالوحدات البيطرية ۲ مركز بلاط و۱ مركز باريس علي أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين مع أولوية لأبناء المركزين المعنيين.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه يجري استقبال الطلبات ابتداءً من يوم الأحد ٢٠٢٤/٤/٢١ حتى يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/٢٥ باسم الدكتور مدير عام الطب البيطري علي أن تسلم الأوراق لديوان عام مديرية الطب البيطري بالخارجة طبقًا للضوابط والشروط.

وأكد الكومي، أن ضوابط و شروط اختيار الأطباء البيطريين للعمل بمديرية الطب البيطري تشمل،

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين والأولوية لأبناء المركزين بلاط و باريس)، وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وحاصل على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ، والموقف من التجنيد أدى الخدمة العسكرية أو معافى نهائيا أو الخدمة العامة ، وأن يجتاز المتقدم الاختبار الشفوي (المقابلة الشخصية) ، وأن يكون الأجر بنظام أجر مقابل عمل أجر يومي) ، ويفضل أن يكون من الأطباء البيطريين المشاركين بحملات التحصين و مدرج أسمائهم بإدارتي بلاط و باريس وأن يقبل العمل بأي من الوحدات البيطرية التابعة لمركزي بلاط و باريس.

وأضاف الكومي، أنه بالنسبة للأوراق المطلوبة يجري تقديم طلب باسم الدكتور مدير عام الطب البيطري علي أن تسلم الأوراق لديوان عام مديرية الطب البيطري بالخارجة مرفق طيه الأوراق الآتية ، وعدد 5 ملف ورقي، حافظة أوراق بلاستيكية، وأصل وصورة شهادة ميلاد مميكنة ،صحيفة حالة جنائية موجهة لمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، وصورة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع سارية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو شهادة تأدية الخدمة العامة وعدد 5 صور شخصية و صورة من المؤهل الدراسي وترخيص مزاولة المهنة وكعب عمل شهادة معتمدة و مختومة من الإدارة البيطرية التي شارك المتقدم في حملات التحصين حال المشاركة.

بالإضافة إلي إقرار بالموافقة علي العمل بأي من الوحدات البيطرية التابعة لمركزي بلاط و باريس تقدم طلبات وتسلم باليد لمديرية الطب البيطري الكائنة بمركز الخارجة امتداد شارع جمال عبد الناصر و ذلك من الساعة التاسعة صباحًا للساعة الثانية عصرًا.

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