بسبب غيابهم.. إحالة أطباء بوحدة صحية في الوادي الجديد للتحقيق

أحال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، طبيب وحدة الزيات التابعة لمركز بلاط والصيدلي ورئيس التمريض إلى التحقيق بسبب التقصير في أداء واجبهم الوظيفي وعدم تواجدهم في أماكن عملهم.

جاء القرار خلال جولة تفقدية قام بها هارون على الوحدات الطبية الحكومية في المحافظة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك أدوية ومستلزمات الطوارئ.

كما وجه هارون بالتنسيق بين الإدارة الصحية ببلاط وإدارة التموين الطبي لتوفير احتياجات وحدة الزيات.

وفي حملة منفصلة، أعلن هارون عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية بسبب تغير خصائصها الطبيعية، وذلك بعد حملة تفتيشية قامت بها مراقبة الأغذية بإدارة الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية في مركز الخارجة.

وأشار هارون إلى أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية ستكثف في جميع مراكز المحافظة لضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلب على هذه المنتجات خلال هذه الفترة.

وأكد هارون على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات الصحية لتجنب التعرض للعقوبات.