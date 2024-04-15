صور| افتتاح موسم حصاد القمح الوادي الجديد

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، موسم حصاد محصول القمح ٢٠٢٤ بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأوضح المحافظ، أن المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت ٣٢٨ ألف فدان، بزيادة قدرها ٨ آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية ١٧طن/الفدان، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

أشار إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ ٧٠ طنًا بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها ٦٠ ألف طن، وصومعة الخارجة سعة ٤٥ ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها ٧٠٠ طن، و شونة الفرافرة وسعتها ٧٠٠ طن ايضًا، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، موجهًا بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.

افتتاح حصاد وجمع محصول القمح

زراعات القمح بالخارجة في الوادي

صورة تذكارية للمزارعين وقيادات الزراعة مع المحافظ بالوادي

لقاءات بين مزراعي الوادي الجديد والمحافظ

محافظ الوادي الجديد يركب حصادة القمح

محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم حصاد القمح

محافظ الوادي الجديد يقود حصادة القمح

محصول القمح بالخارجة

محصول القمح بقرى الشركة بالخارجة