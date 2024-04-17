ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مادة استثنائية حول أعمال المناطق الخطيرة والنائية بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

قانون العمل الموحد
قانون العمل الموحد الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عمل قانون العمل الموحد الجديد منذ اللحظة الأولى على حفظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وحرص علي عدم أغفل أي تفصيلة تخص مصلحة العامل سواء من خلال تحديد ساعات العمل والمكافآت والعمل للساعات إضافية وكذلك حساب أجر الأوفر تيم ومن أهم هذه الحقوق هي الإجازات الخاصة بالعامل سواء سنوية أو أسبوعية .
فيما وضع القانون مادة استثنائية خاصة بنظام الإجازات وتخص العمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة حيث تم الإشارة لهذا من خلال المادة رقم 47 وجميع أحكامها  حيث أن في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية للعمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية مدة سبعة أيام والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص  وذلك بعد أخذ راي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة رقم 48  من هذا القانون والتي تنص علي عدم تنازل  العامل عن إجازته.

قانون العمل الموحد الجديد مادة استثنائية اعمال للمناطق الخطيرة والناءية بقانون العمل الجديد… تعرف عليها