"وليد صلاح الدين" من ذوي الهمم فنان شامل قدوته فؤاد المهندس

خليك قد التحدى ولا تستلم لظروفك".. شعارا رفعه عاليا، " وليد صلاح الدين من أبناء مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. في اول العقد الثلاثيني من عمره وعضو في فريق قادرون باختلاف بقيادة الدكتور" أيمن علي" المدير الفني للفريق التابع الي مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتورة "منى عثمان"، وكيل الوزارة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة والدكتورة نانسي سميرمسؤل قادرون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الدقهلية.

عندما تري أدائه تتدرك انك أمام فنان شامل حيث يبهرك آدائه وإتقانه للأدوار التي يؤديها.

وتحكي والدته" فاطمة لحمد غانم الي" البوابة" ان موهبته ظهرت منذ خمس سنوات، خلال دراستة في مدرسه الامل. خلال دراسة في مدرسه الامل لذوي الاحتياجات الخاصة بطلخا.

وشارك في العديد من العروض الفنية بالمدرسة،ونال آداءه اعجاب العديد من مسؤولي المدرسة والحضور .



وتتابع أنه شارك في بعض عروض لفرقة الفلاحين في قصر الثقافة التابع الي مديرية الثقافة الدقهلية ،وكما يمتلك موهبة تقليد الفنانين، أبرزهم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس.



و يروي الي "البوابة نيوز" الدكتور" أيمن علي "المدير الفني للفريق، ان "وليد صلاح الدين " يمتلك موهبة تلقائيه فذه غير تقليدية فيحفظ اسماء الممثلين واسماء المخرجين وتاريخهم، ويتابع انه يعتمد علي ذاته بالرغم من ظروفه ويهوي التمثيل والمسرح.

ويضيف علي: ان "وليد صلاح الدين " يعد احد أعمدة فريق قادرون باختلاف.. وشارك فى كل العروض، ومنها عروض تحت عنوان " ضحكة قلب "... الفرح... "ايوة يا دنيا.

ويروي ان وليد صلاح الدين كرم من محافظين الدقهلية و وزيرة التضامن الاجتماعي و وزير الشباب والرياضة، وكما أنه يؤدي استعراضات وطنية.

ويحلم “صلاح الدين “ بالشهرة والنجومية علي خطي كبار الفانين وقدوته الفنان الراحل ” مهندس الكوميديا “ ”فؤاد المهندس"،كما أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأمنيته مقابلته.

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