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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«هيئة الدواء» تعلن انتهاء الدورة التدريبية الخاصة باختبار الذوبان في المختبر

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالجوانب النظرية والعملية لاختبار الذوبان في المختبر، بالتعاون مع دستور الأدوية الأمريكي (USP) وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

شملت الدورة التدريبية يوم نظري قدم من خلاله شرح وافي من خلال خبراء دستور الأدوية الأمريكي (USP) عن مبادىء وأساسيات تحاليل الذوبان والأساليب المتبعة داخل المصانع، كما  شمل التدريب للمرة الأولى تدريب عملي داخل معامل هيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة في مصر، وإثقال خبرات العاملين في المجال الدوائي من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، معدة خصيصًا طبقًا لاحتياجات السوق، ودعمًا من الهيئة للنهوض بالصناعة والعاملين عليها، واطلاعهم على أحدث المستجدات، وآليات العمل والتحليل.

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