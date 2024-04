في تجربة هي الأولى من نوعها.. إطلاق الإعلان الدعائي الأول لفيلم TRANSFORMERS ONE في الفضاء!

في تجربة هي الأولى من نوعها، سيتم إطلاق الإعلان الدعائي الأول لفيلم Transformers One في الفضاء من خلال محاكاة واقعية للـ "سايبرترون"، غدا الخميس، 18 أبريل، وسيكون هذا أول فيلم Transformers رسوم متحركة بالكامل يصل إلى دور السينما منذ ما يقارب من 40 عامًا.

يبدأ الحدث في الساعة 3 عصرًا من خلال عد تنازلي مباشر يُظهر الرحلة إلى الفضاء. وبعد ساعة واحدة، ستصل المركبة إلى ارتفاع يصل إلى 125،000 قدم فوق الأرض، حيث سيتم الكشف عن العرض الترويجي للفيلم، مع فيديو استعراضي، يقدمه نجوم الصوت كريس هيمسورث وبراين تايري هنري.

سيتم بث الحدث عبر حسابات التواصل الاجتماعي لفيلم Transformers One وقناة يوتيوب باراماونت بيكتشرز، وسيتم بثه أيضًا بالتعاون مع كريس هيمسورث على إنستغرام.

يحكي فيلم Transformers One القصة الأصلية المنتظرة طويلًا حول كيف تحولت علاقة أوريون بيكس (هيمسورث) ودي-16 (تايري هنري) من إخوة في الحرب إلى الأعداء أوبتيموس برايم وميجاترون.

الفيلم من إخراج الفائز بجائزة الأوسكار جوش كولي عن (Toy Story 4، Riley’s First Date؟)، ويضم الفيلم أيضًا أصوات سكارليت جوهانسون بدور إليتا-1، وكيغان مايكل كي بدور B-127، وستيف بوسيمي، ولورانس فيشبورن، وجون هام.