جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول تقنيات تحليل الحمض النووي

نظمت وحدة البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول: تقنيات تحليل الحمض النووي (DNA)، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء محمد زهران مدير وحدة البيولوجيا الجزيئية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمختصين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية موضوع الورشة؛ حيث تتناول كيفية استخلاص الحمض النووي DNA، والتدريب العملي على خطوات استخلاصه، وتحليله، وتقدم الكثير من الجوانب العملية، والتقنية، التي تهدف إلى التعريف بتطبيقات تقنية تحليل الحمض النووي، وتعطي فهماً أعمق للعمليات الجزيئية، والطرق المتقدمة؛ لاستخلاصه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على بناء كوادر مؤهلة، ومتخصصة، وطلاب، وباحثين مؤهلين باحترافية لسوق العمل.

من جهته؛ ثمن الدكتور جمال بدر النشاط البحثي، والعلمي لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين من داخل الجامعة، وخارجها، مؤكداً أن معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية يعد إضافة مميزة للجامعة على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث يقوم المعهد بالربط بين الكثير من التخصصات العلمية؛ لإنتاج أبحاث، وبرامج بينية تخدم المجتمع، وتسهم فى حل مشكلاته.

وأوضح الدكتور عمرو عبدالفتاح؛ إن المعهد أخذ على عاتقه تعزيز القدرات العلمية، والبحثية للدارسين، والباحثين به، من خلال دأبه على عقد الدورات، وورش العمل العلمية، والتطبيقية، التي تقدم أحدث التطورات العلمية في مجالات، وتطبيقات البيولوجيا الجزيئية، والبيوتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من التخصصات الطبية، والزراعية، والبيطرية، التي تواكب احتياجات سوق العمل محلياً، ودولياً.

وأوضح الدكتور علاء حامد؛ إن ورشة اليوم، تعد واحدة من ورش العمل المهمة التي يعقدها المعهد، والمتعلقة بتقنيات تحليل الحمض النووي، والتي تعد فرصة للمشتركين؛ للتدريب على آليات تحليل، ودراسة الحمض النووي، مع التدريب العملي على خطوات استخلاصه، وتحليله من خلال عدد من المحاضرات التطبيقية؛ مما يزيد من القدرة العلمية للباحثين، والمشاركين في الورشة.

وحول المحاور الرئيسة التي تضمنتها ورشة العمل؛ أشارت الدكتورة أسماء محمد زهران، إلى أن الورشة تقدم على مدار يومين مجموعة من المحاضرات عن ؛ كيفية استخلاص الحمض النووي DNA، وبعض تقنيات تفاعل البلمرة المتسلسل، وطرق عزل، واستخلاص الحمض النووي DNA‏، وكذلك التعرف على تقنيات PCR و Gel electrophoresis، وكيفية عزل الحمض النووي DNA بالطريقتين؛ التقليدية، والحديثة من أكثر من مصدر، والتعريف باستخدام الـ ‏PCR، ومشاهدة شكل الباندات الظاهرة تحت أشعة UV.‏

