محافظ السويس يستعرض خطة عمل شركة مياه الشرب والصرف بمحافظات القناة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، اليوم الأربعاء، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ .

وتم استعراض خطة عمل شركة محافظات القناة واعمال التجديد والاحلال والتطوير لعدد من مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي التي تنفذ أرض السويس خلال هذه الفترة، كذلك تم مناقشة الخطة الاستثمارية الحالية والتأكيد على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة فى المواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بحى الجناين بالتعاون بين محافظة السويس وشركة محافظات القناة خلال الفترة المقبلة لخدمة قطاع عريض من المواطنين بحى الجناين.

وأشار المحافظ إلى استمرار اعمال صيانة الشبكات وخطوط الصرف والمياه بالتوازي مع اقامة المشروعات وأعمال التطوير للمحطات والخطوط والشبكات بالسويس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى السويس فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أن الشركة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن باعلى مستويات الجودة، مقدما الشكر للواء عبدالمجيد صقر لمجهوداته الضخمة ومساهمته الكبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة السويس.