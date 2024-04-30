أحكام مشددة على عصابة سرقة قائدي السيارات في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سائق لسرقته بالإعدام شنقاً، فيما عاقبت المحكمة متهمين أخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخرين بالحبس سنة، للمشاركة في جريمة القتل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الخمسة خططوا لقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار لسرقته في الطريق العام بالتجمع الخامس.

وتمكن المتهمين الأول والثاني من إيقاف السائق وأشهرا في وجهه الأسلحة البيضاء، وتمكنا من طعنه عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته على الفور، وفي نفس المكان والزمان قام بسرقة سيارته ومتعلقاته.

فيما اشترك باقي المتهمين في تأمين الطريق وتعميد تنفيذ الجريمة من المتهمين.