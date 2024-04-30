استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في البلدة القديمة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص شرطة الاحتلال في البلدة القديمة، بزعم تنفيذه عملية طعن وإصابة شرطي من فئة حرس الحدود في الرقبة والتي على إثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن هناك شابا نفذ عملية طعن لأحد حراس الحدود مما أدى لإصابته بجروح متوسطة بمنطقة الرقبة ووصل الإسعاف الإسرائيلي وتقديم الإسعاف اللازم له، فيما ترك الشاب ينزف ولم تقدم له أي إسعافات أولية.

وتابعت أن إسرائيل تستخدم كلمة تحييد وهي في اللغة العبرية تعني شل حركته وعدم قدرته على القيام مما يعني أن إصابته حرجة للغاية، موضحة أن منفذ العملية هو شاب يحمل الجنسية التركية أي أنه ليس فلسطينيا كما أن هناك شبهات أن سائق بمدينة القدس مما يبرر قيام قوات الاحتلال باقتحام فندق بالقدس ربما كان مكان إقامة منفذ العملية.