للعام الخامس على التوالي.. بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس

في إطار دور بنك مصر الريادي في دعم الرياضة المصرية ، قام بنك مصر بتوقيع عقد رعاية لاتحاد التنس للموسم الخامس على التوالي، وقام بتوقيع العقد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع إسماعيل الشافعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة البنك على دعم الرياضة المصرية، وتأكيداً على دور البنك في المسئولية المجتمعية متمثلة في مساندة الشباب المصري الذي يسعى جاهداً لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

وتأتي رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس في للعام الخامس على التوالي في إطار إدراك البنك لأهمية دعم الرياضة المصرية، والتي تعد أحد محاور المسئولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك والتي تتركز على مجالات الصحة، التعليم والرياضة؛ حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"؛ لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقا من الإيمان بأهمية دعم الشباب للتقدم في كافة المجالات، حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر ساهم في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية في إطار حرص البنك على دعم الرياضة ،حيث يقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026، كما قام البنك بدعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في الأحــداث الرياضية المحلية والدولية لعام 2023-2024 في اطار الاهتمام بذوي الهمم لما له من تأثير بالغ في تغيير شخصيتهم وتدعيم دمجهم مع المجتمع، اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعون جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

وحيث أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات، وأنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية ،قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.