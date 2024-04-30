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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة طنطا: تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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ناقش مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إعادة دراسة وتدقيق أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية والأدبية للعام 2024 / 2025، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقاً لخطة الدولة الاستراتيجية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من التخصصات المختلفة لسوق العمل.

خلال الجلسة أكد على أهمية التكامل بين القطاعات التنموية بالدولة المصرية ومؤسسات التعليم العالي ومخرجات البرامج الأكاديمية والبحث العلمي الموجه، من حيث عدد الخريجين والمحتوى العلمي والجدارات المستهدفة، مشددا على أن أهمية الاقتصاد المبنى على المعرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وتوطين التكنولوجيات والصناعات المتطورة والمتوافقة مع البيئة المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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