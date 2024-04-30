مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي لقلعة هاري بوتر الأوكرانية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون في هجوم صاروخي روسي على قصر طلاب أكاديمية أوديسا للقانون أو ما يطلق عليه الأوكرانيون «قلعة هاري بوتر». وأظهر مقطع فيديو قصر كيفالوف، الواقع في حديقة شعبية على الواجهة البحرية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وقد اشتعلت فيه النيران بعد الهجوم الذي وقع مساء أمس الاثنين.

ويضم المعلم المعماري أكاديمية أوديسا للقانون، إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في أوكرانيا، ويستخدم مقر إقامة لسيرهي كيفالوف، النائب السابق البارز ورئيس الجامعة. وأفيد بأن كيفالوف كان من بين المصابين في الغارة.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة أوديسا أوليه كيبر إنه بالإضافة إلى القتلى الأربعة، توفي رجل في الستينات من عمره بعد إصابته بجلطة دماغية نسبت إلى الهجوم. وتابع كيبر بأن من بين ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة طفلان، أحدهما يبلغ من العمر أربع سنوات، وامرأة حاملا، وأفاد بأن 23 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

ونشر متابعون عبر موقع «إكس» فيديو يظهر جانبا من القصف الصاروخي على القلعة الأوكرانية.