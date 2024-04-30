"الإنتاج الحربي" تشارك بجناح في ملتقى الشباب الدولي للإبداع

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بجناح متميز بملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن مشاركة الوزارة بالملتقى تأتي في ضوء تشجيع انخراط طلاب المنشآت التعليمية التابعة في مختلف الأنشطة العلمية بما يثقل مهاراتهم ويساهم في تعزيز طاقاتهم الإبداعية وفكرهم في كل الجوانب الثقافية والعلمية، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كل الدعم لطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

ونوّه "بكر" إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى جولة تفقدية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالملتقى رافقه الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

جدير بالذكر أن ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، في نسخته الثانية، يُقام خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة شباب من 32 دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة 125 باحث ومبتكر.