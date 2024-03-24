أمطار خفيفة في السويس دون تأثير على حركة الملاحة

شهدت محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، مع نشاط ملحوظ للرياح، تركزت الأمطار بشكل أكبر على المناطق والضواحي القريبة من المجرى الملاحي للقناة وخليج السويس، بينما كانت كمياتها أقل في ضواحي الأربعين وفيصل والمناطق السكنية غرب السويس.

ساد طقس غائم بشكل نسبي على المحافظة مع نشاط ملحوظ للرياح، دون تأثير على حركة السفر على الطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة.

وأكد مصدر ملاحي أن حركة تداول البضائع بموانئ السويس لم تتأثر بالظروف الجوية، حيث لم تتجاوز سرعة الرياح بخليج السويس 15 عقدة بحرية، ما سمح بمزاولة الأنشطة بشكل طبيعي على كافة العائمات ودخول وخروج السفن إلى أرصفة الموانئ.

وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس إدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع، وإزالة آثار الأمطار والتأكد من تطهير شناشن تصريف مياه الأمطار بشكل دوري.

كما دفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة بسيارات الكسح والنافورى لسحب آثار مياه الأمطار خاصة بضواحي حي السويس.