رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز النشر والتوثيق الجامعي بكلية العلوم

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مركز النشر والتوثيق الجامعي بكلية العلوم بالمجمع الطبي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد الكلية.

وأوضح الدكتور محمود ذكى أن الهدف من انشاء المركز هو اصدار المطبوعات الجامعية وتدعيم الهوية البصرية للجامعة موضحا أنه تم تجهيز المركز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وبرامج تصميم جرافيكي، ويضم المركز عدد من مصممي الجرافيك ومحرري البيانات.