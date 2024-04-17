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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حلم الصعود للممتاز.. هتافات قوية ترج الاستاد قبل مباراة المنصورة والقزازين

هتافات مشجعي نادى
هتافات مشجعي نادى المنصورة
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احتشد المئات من مشجعي نادى المنصورة الرياضي من مختلف أرجاء محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، داخل ستاد المنصورة، قبل انطلاق المباراة الحاسمة لحسم بطاقة الصعود والتأهل لدوري المحترفين والتي تقام بن فريقي المنصورة ومركز شباب القزازين .

هتافات قوية ترج الاستاد قبل مباراة المنصورة والقزازين:

وتعالت أصوات الجماهير التي تجمعت أمام أبواب ستاد المنصورة منذ الصباح حتى دخولهم للمدرجات بواسطة قوات الأمن المكلفة بتأمين سير المباراة.
ووصل اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، واللواء عماد المهدي، نائب مدير الأمن، الى الاستاد لتنظيم عملية الدخول للمشجعين وتفقد القوات المكلفة لتأمين المباراة.

المنصورة والقزازين وحلم الصعود لدوري المحترفين:

ويسعى نادى المنصورة لحسم بطاقة التأهل بالفوز فى مباراة اليوم، ومن ثم خوض دورة تضم 6 فرق "ملحق الصعود" وفي حال الفوز يصعد مباشرة للدوري الممتاز وسط أحلام و آمال وطموحات جماهير محافظة الدقهلية فى العودة للدورى ابعد غياب دام لعدة  سنوات.
وتقام المباراة على استاد المنصورة الرياضى، ويقود المباراة الحكم الدولي محمد عادل ويعاونه كلا من حسني فتحي مساعد اول، محمد ابراهيم مساعد ثان، بينما أحمد عبد الله حكما رابعا.

صراع بين المنصورة والقزازين للصعود للدوري:

ويحتل المنصورة صدارة المجموعة برصيد 34 نقطة، بينما نادي مركز شباب القزازين في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وتعرف هذه المباراة إعلاميا بمباراة الصعود.  
وكان النادى قد سقط فى فخ الهبوط لدورى القسم الثانى ليصبح على بعد ميلين من دورى الأضواء والشهرة الذى ظل منافسا قويا فيه واسما يهدد كبار الأندية لسنوات حتى أسموه بالإعصار البرتقالي.

موعد مباراة المنصورة والقزازين والقنوات الناقلة:

تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورت، ونايل سبورت فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

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رموز المنصورة يؤازرون فريق الكرة قبل موقعة الصعود الحاسمة مع شباب القزازين

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