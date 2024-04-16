رموز المنصورة يؤازرون فريق الكرة قبل موقعة الصعود الحاسمة مع شباب القزازين

حرص عدد كبير من رموز محافظة الدقهلية على مؤازة فريق الكرة بالمنصورة قبل لقائهم غدًا أمام فريق شباب القزازين وصيف المجموعه الثالثه بحرى (ب) وأقرب المنافسين في المجموعة مع المنصورة على الصعود إلى دورى المحترفين.

وجاء على رأس الداعمين والمساندين لفريق المنصورة، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابقأ والذى أعلن دعمه ومساندته للفريق وطالب الجميع برفع الضغوط عن اللاعبين وتوصيل رسالة لهم باللعب بروح عالية دون اى ضغوط وتقديم عرض يليق باسم ومكانة النادي العريق.

كما أعلن الدكتور سيد عيسي، المستشار الرياضى لوزير النقل، دعمه للفريق، وطالب جمهور المنصورة بمؤازرة اللاعبين معنويًا من خلال موقع التواصل الاجتماعيأ في ظل إقامة اللقاء بدون جمهور، مطالبًا الجميع بالوقف خلف أبناء الدقهلية من أجل تحقيق حلم الصعود خاصة وأن اللقاء يقام على ملعب المنصورة مما يقرب الفريق من تحقيق حلم الصعود

كما أعلن الاعلامي لطفي السقعان عضو مجلس إدارة المنصورة السابق، دعمه للفريق.

وحرص اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة السابق وعميد رؤساء أندية مصر على التواجد بالمران الرئيسي، وطالب اللاعبين بالتركيز واللعب للفوز من أجل اسعاد شعب المنصورة.

ويملك فريق المنصور كل مقاومات الفوز، كما شهدت التدريبات الأخيرة روح عالية من قِبَل جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي يؤكد أحقيتهم في العودة مرة أخرى لدورى المحترفين.

ويقود المنصورة، الكابتن عبد اللطيف الدوماني، لاعب الزمالك السابق وصاحب الخبرات الكبيرة، وسبق له قيادة العديد من الفرق وساهم بخبراته في تحقيق نتائج مميزة مع العديد من الفرق التى قادها في الفترة الأخيرة.

كا حرص العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة ومعه محمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي اعضاء المجلس والمتمثل في كلا من:الدكتور أسامة سلامة والمحاسب مصطفي صبري والدكتور إسلام مسعد والدكتور محمد فاضل على حضور التدريبات في الفترة الأخيرة ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الهدف الذى يسعى له الجميع داخل المحافظة.

الجدير بالذكر أن فريق المنصورة يحتل قمة المجموعة قبل مباراتين فقط على نهاية المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن شباب القزازين الذى يملك 32 نقطة، و6 نقاط عن فريق مالية كفر الزيات صاحب28 نقطة