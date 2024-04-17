«الصحة» توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والتحذيرات الهامة للمواطنين فى حالة وجود تقلبات جوية وعواصف ترابية.

وأوضحت «الصحة» خلال إنفوجراف توعوي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أنه يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

وفيما يلي بعض النصائح لتجنب تأثير التقلبات الجوية:

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة- الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن- المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج- من المنزل بفترة كافية.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

