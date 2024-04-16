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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تدعو مجلس الأمن للعمل على تحقيق وقف المزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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 دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى ضرورة العمل على ألا يؤدى الوضع الحالي في الشرق الأوسط تحت أي ظرف من الظروف - إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يعمل على تحقيق ذلك.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (نوفوستي) الإخبارية الروسية إن: " كان هناك هجوم على القنصلية الإيرانية بسوريا التي تتمتع بالحصانة الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا، مضيفة أنه كان على مجلس الأمن الدولي أن يدين هذا الهجوم الذي أدى إلى تدمير القنصلية وسقوط ضحايا قتلى وجرحى من الأشخاص الذين كانوا هناك".

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