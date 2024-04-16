تعرف على الفرق بين الاكتئاب المعروف وغير النمطي وطرق العلاج

الاكتئاب من أصعب الأمراض النفسية التي تمر على الشخص، وله أنواع وعلامات تختلف من حالة لأخرى وعلى حسب الدرجة التي وصل إليها الاكتئاب، فربما لم يسمع الكثير من الناس عن اكتئاب غير نمطي، وهو نوع من الاكتئاب يسبب خلل مزاجي، ولكن قد يتحسن المزاج مؤقتا إذا حدث أمر إيجابي، ويعرف هذا النوم من الاكتئاب باضطراب الاكتئاب الشديد ذات سمات غير نمطية وعلى عكس ما يعتقد الناس فهو شائع جدًا أكثر من أنواع الاكتئاب الأخرى وأكثر من الاكتئاب النموذجي.

-أعراض الاكتئاب غير النمطي:

صعوبة في النوم.

التعب.

صعوبة في التركيز.

تغيرات في الشهية.

مزاج متقلب.

الشعور بألم وثقل في الذراعين والساقين.

آلام الجسم.

النوم لفترات طويلة اثناء الليل او النهار أو الاستيقاظ لفترات طويلة.

حساسية مفرطة من الشخص سواء اتجاه النقد أو التعامل مع الأمور.



-أسباب الاكتئاب غير النمطي:

اضطرابات في كيمياء الدماغ.

مشاكل في الناقلات العصبية ومستقبلات الناقلات العصبية.

تاريخ عائلي مع المرض.

حالات طبية معينة منها اضطراب القلق، اضطراب القلق الاجتماعي، اضطراب ثنائي القطب.

التوتر والصدمات والتجارب المؤلمة.



-علاج الاكتئاب غير النمطي:

ممارسة الرياضة.

اللجوء للطبيب والقيام بجلسات علاج معرفي سلوكي وقد يصف الطبيب الادوية على حسب الحالة.

تناول الطعام الصحي.



-مضاعفات خطيرة في حالة عدم اللجوء للعلاج:

الشراهة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

زيادة خطر الانتحار.

تفاقم حالة الشخص المصاب بالاكتئاب.

زيادة الصراع في العلاقات.

زيادة خطر تعريض الشخص نفسه للخطر والمشكلات في حياته.