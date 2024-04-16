أسقف أسوان يستقبل نائب القنصل بسفارة أستراليا

استقبل الأنبا بيشوي، أسقف أسوان، وتوابعها بمقر المطرانية كلا من: استر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة، فرح آدم الباحثة السياسية والاقتصادية بالسفارة.

عرض الأنبا بيشوي للضيوف الصفات الجميلة في المجتمع الأسواني والمحبة والترابط الذي يميز شعب المحافظة وأيضا مدي التعاون الكبير مع القيادات بالمحافظة.

وأجاب عن أسئلتهم حول الكنيسة الأرثوذكسية، موضحا لهم عراقة الكنيسة المصرية ولغتها القبطية وألحانها التي تعود لآلاف السنين.

وبعد ذلك اصطحب الأنبا بيشوي، الضيوف في جولة في الكاتدرائية ومزار الأنبا هدرا، مطران أسوان ومشغل الكنيسة.

وفي نهاية اللقاء شكرهم الأنبا بيشوي على هذه الزيارة، متمنيًا لهم إقامة طيبة في مدينة أسوان.

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