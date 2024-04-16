الرئيس الأمريكي وزوجته ينشران إقرارهما الضريبي

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إقرارهما الضريبي لعام 2023، وهو تقليد رفض أن يجاريه سلفه دونالد ترامب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتهدف هذه الممارسة غير الإلزامية إلى الحفاظ على ثقة الأمريكيين بقادتهم. وتقدِم عليها شخصيات سياسية أخرى ومرشّحون في الانتخابات المحلية والوطنية.

وبحسب البيانات، بلغ دخل بايدن وزوجته 619976 دولاراً عام 2023، أتى الجزء الأكبر منه من راتب الرئيس البالغ 400 ألف دولار، وتعويض جيل البالغ 85985 دولاراً عن وظيفتها التدريسية في فيرجينيا.

وارتفع مدخول الثنائي عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة؛ إذ بلغ 580 ألف دولار عام 2022 ونحو 610 آلاف دولار عام 2021.

وقال البيت الأبيض في بيان: «يرى الرئيس بايدن أن على جميع الرؤساء الأمريكيين أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي».

وأضاف: «يجب أن يتواصل تقليد نشر الإقرارات الضريبية للرؤساء سنوياً دون انقطاع»، في إشارة ضمنية إلى عهد ترامب.

ويأتي نشر الإقرار الضريبي للزوجين هذا العام قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 التي يتواجه فيها الرئيس الديمقراطي الحالي والرئيس الجمهوري السابق.

واختار ترامب عدم اتباع هذا التقليد الذي حافظ عليه جميع الرؤساء الآخرين من الحزبين على حد سواء.