قرارات بتعيين والتجديد لـ19 رئيسًا لمجالس أقسام علمية بكليات جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين وتجديد تعيين 19 لرؤساء لمجالس الأقسام العلمية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات: في كلية الهندسة تم تعيين الدكتورة منال عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، وتجديد تعيين الدكتور خالد محمد فؤاد السيد رئيسًا لمجلس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية، وتجديد تعيين الدكتور مصطفى أحمد معوض عابدين رئيسًا لمجلس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية، وتجديد تعيين الدكتور إيهاب محمد عادل احمد رئيسًا لمجلس قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، وتجديد تعيين الدكتور أحمد امام أحمد حسن رئيسًا لمجلس قسم هندسة الري والهيدروليكا.

وفي كلية الصيدلة، تم تعيين الدكتورة عبير محمد على السيد رئيسًا لمجلس قسم العقاقير، وتجديد تعيين الدكتورة نهى أحمد محمود البغدادى رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية.

وفي كلية الآثار، تم تعيين الدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم رئيسًا لمجلس قسم ترميم الآثار العضوية، وتعيين الدكتور سيد محمد سيد محمد حميدة رئيسًا لمجلس قسم الترميم المعماري، وتعيين الدكتورة وفاء أنور محمد سليمان رئيسًا لمجلس قسم ترميم الآثار غير العضوية، وتعيين الدكتورة سلوى أحمد كامل عبد السلام رئيسًا لمجلس قسم الآثار المصرية.

وفي كلية التربية النوعية، تم تعيين الدكتور محمد فتحى محمود حامد رئيسًا لمجلس قسم التربية الموسيقية، وتجديد تعيين الدكتورة نجلاء أحمد إبراهيم أدهم عبد الغنى رئيسًا لمجلس قسم التربية الفنية.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتورة جيهان عبد الفتاح عبد العال عمر رئيسًا لمجلس قسم أشعة الفم والوجه والفكين بكلية طب الفم والأسنان، وتعيين الدكتور محمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز رئيسًا لمجلس قسم طب ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري، وتعيين الدكتورة إيمان سمير محمد فايز رئيسًا لمجلس قسم ع. ط لاضطرابات الجهاز العصبي والعضلي وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي، وتعيين الدكتورة أميرة محمد قطب نصر رئيسًا لمجلس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتور معتز نزيه محمد الصادق المهدى رئيسًا لمجلس قسم القانون المدني بكلية الحقوق، وتجديد تعيين الدكتور وليد توفيق يونس أحمد رئيسًا لمجلس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة بالمعهد القومي لعلوم الليزر.