رئيس جامعة أسيوط يتابع الاعتماد المؤسسي والبرامجي للكليات

اجتمع مجلس إدارة مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المركز؛ لمناقشة الاعتماد المؤسسي والبرامجي للكليات بالجامعة، وذلك في ضوء معايير ضمان جودة واعتماد التعليم الجامعي، بالإضافة إلى مناقشة أنشطة المركز وخدماته، وانجازها على الوجه الأكمل.

وفى مستهل أعمال الاجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تحرص على تحقيق معايير الجودة الشاملة والتطوير المستمر وصولا للاعتماد المؤسسي، وقد حققت الجامعة نقلة نوعية في مجال الاعتماد البرامجي للعديد من كلياتها، وبرامجها التعليمية، وتحسين جودة الأداء الإداري بها، وذلك وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى تقديم خدمات تعليمية مميزة، وتطبيق المعايير الدولية للجودة.

وفى هذا الإطار؛ ثمن الدكتور أحمد المنشاوي، جهود مركز تطوير التعليم الجامعي؛ فى توفير كافة مقومات التقويم والتطوير المستمر للتعليم الجامعي، والارتقاء بمستوى الأداء الجامعي وتحسين جودته، من خلال؛ تطوير البرامج الدراسية، وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى المجالات الرئيسية للتعليم والتعلم والتقييم وضمان الجودة، وتطبيق الاستراتجيات الخاصة بالتقويم المستمر للأداء الجامعي في كافة القطاعات، وذلك في ضوء معايير الجودة الشاملة؛ مما يسهم فى تحقيق التطوير والتميز للتعليم الجامعي ومخرجاته.

ومن جهته، استعرض الدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى؛ آليات المركز وخطة العمل فى مجال الإعتماد البرامجي والمؤسسي للكليات بالجامعة، وأهم أنشطة المركز ومشاركته فى عدد من الدورات وورش العمل فى مجالات؛ التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، والتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، وتوصيف البرامج وتقويم نواتج التعليم لمؤسسات التعليم العالي، والتعليم الإلكتروني، ومعايير الأعتماد البرامجي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، والذكاء الإصطناعي والتعلم.

وحضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، وأعضاء مجلس إدارة المركز وهم؛ الدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمود عبدالناصر مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور ابراهيم اسماعيل مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق بالجامعة.