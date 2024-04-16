خروج 8.3 طن من استثمارات صناديق الذهب بقيادة صناديق أوروبية

كشف تقرير صادر اليوم عن جولد بليون ، أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل سجلت صافي تدفقات خارجة بمقدار - 8.3 طن ذهب، ليمثل الأسبوع الـ 15 على التوالي الذي يشهد خروج للتدفقات النقدية من الصناديق العالمية.

جاءت التدفقات الخارجة بقيادة صناديق أوروبا بمقدار – 19.5 طن بينما سجلت الصناديق في أمريكا الشمالية انخفاض طفيف بمقدار – 0.8 طن ذهب، وأضافت الصناديق في المنطقة الأسيوية تدفقات بمقدار 12.3 طن.

علي الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى له منذ 5 أشهر ونصف بدعم من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم أمس، ليدل هذا على قوة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس وذلك في ظل استقرار سعر أونصة الذهب العالمي وتذبذبها بالقرب من أعلى مستوياتها، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريبا عند عودة البنوك للعمل بعد عطلة العيد.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم أعلى مستوى عند 2392 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر إلى المستوى 2370 دولار للأونصة، حيث يستمر السعر في التداول داخل قناة سعرية صاعدة تحافظ على مكاسبه حتى الآن.

يوم أمس انخفض سعر الذهب ليكسر الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة ويسجل أدنى مستوى عند 2324 دولار للأونصة، ولكنه ارتد لأعلى بشكل سريع من هذا المستوى الأمر الذي يدل على قوة الاتجاه الصاعد وسيطرته على تحركات الذهب حالياً.



