بالفيديو.. الزراعة: الموسم الحالي سيكون استثنائيًا للقمح وزراعته

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الموسم الحالي سيكون استثنائيا بالنسبة للقمح وزراعته، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أصناف تواكب التغيرات المناخية.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك ما يعرف بالخريطة الصنفية، ويتم من خلالها تحديد أماكن زراعة الأصناف في جميع المحافظات، حيث يتم توزيع التقاوي وفقا لتلك الخريطة، موضحًا أن ملف القمح من أهم الملفات، كما أن الدولة تولي ملف الزراعة بشكل كامل اهتماما كبيرا، حيث شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.

وتابع، أن الدولة تنتج ما يقرب من 10 أو 11 مليون طن من القمح، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من معظم المحاصيل الاستراتيجية.