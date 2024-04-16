اليوم.. عزاء شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر العزاء، اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا السبت الماضى وقد أعلن خبر رحيلها شقيقها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، مؤكدا أنه تم تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

وتسبب إعلان خبر وفاة شيرين سيف النصر فى صدمة وحزن داخل الوسط الفنى ولمتابعيها ومحبيها حيث اثار نبأ رحيلها الحنين لأعمالها رغم قلتها إلا أن هناك بعض الأدوار التى قدمتها تركت أثرا كبيرا داخل وجدان المشاهدين وحققت تلك الأعمال نجاحا كبيرا فكانت شيرين تمتلك حضورا طاغيا وجمالا راقيا ورقيقا حتى رحيلها كان مثل رقتها فى هدوء وصمت وترصد البوابة ابرز أعمالها الفنية

منها "مين اللى ميحبش فاطمة "وهو مسلسل درامي مصري من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عام 1996 عن قصة أنيس منصور وإخراح أحمد صقر ومن بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر وتدور قصته حول

شخص "احمد عبد العزيز "يتعرض لمصاعب في مصر من رفض أهل حبيبته زواجه منها وفقدان عمله فيسافر إلى قريبه في النمسا للبحث عن عمل مناسب، ولكن لا يجده فيقيم لدي مجموعة من المصرين المهاجرين ويتعرف على مارجريت "شيرين سيف النصر"التي تعتنق الإسلام وتصبح فاطمه وتظهر بعد ذلك حبيبه احمد عبد العزيز من جديد وتتوالى الأحداث.

كما قدمت شيرين سيف النصر دورا بارزا ف مسلسل المال والبنون وجسدت شخصية "أميرة العرابى" حبيبه جلال عنايت وقدم دوره الفنان حسين فهمى

المال والبنون مسلسل مصري من جزئين أنتج وعرض في بداية تسعينيات القرن العشرين، حيث عرض الجزء الأول في عام 1993 والثاني في عام 1995. كتب المسلسل محمد جلال عبد القوي وأخرجه مجدي أبو عميرة.

ايضا لا يمكن نسيان شيرين سيف النصر خلال أحداث مسلسل غاضبون وغاضبات وهو مسلسل اجتماعي كوميدي مصري من إنتاج سنة 1993 عبارة عن حلقات منفصلة تتناول مشكلات الشباب حيث تدور كل حلقة في أحداث وشخصيات مختلفة. المسلسل عن قصة للأديب المصري أنيس منصور ومن إخراج وجيه الشناوي وبطولة شيرين سيف النصر وشريف منير وصلاح ذو الفقار وقد لاقى هذا العمل نجاحا كبيرا.

شاركت شيرين سيف النصر الزعيم عادل إمام فى فيلم النوم فى العسل وقدمت دور سلمى الصحفية.

وجسدت شيرين امام الزعيم شخصية علياء فى فيلم امير الظلام فيلم مصري من إنتاج عام 2002، ومن إخراج رامي إمام.

كما شاركت في ثلاث مسرحيات منها خد بالك من عيالك ولعبه الحب والجنان وبودي جارد مع الزعيم عادل امام.