"أطباء الأسنان" تستعد لانتخابات التجديد النصفي.. 3 مرشحين على مقعد النقيب.. و38 للعضوية.. والاقتراع 26 أبريل

تستعد النقابة العامة لأطباء الأسنان لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراء التصويت بها يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى كامل على مستوى الجمهورية.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق،، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مقاعد النقابة العامة والمناطق 38 مرشحا، بواقع 7 مرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 مرشحا على مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما، وبمنطقة القاهرة والجيزة 4 مرشحين، منطقة وسط الدلتا 2 مرشحين، منطقة شرق الدلتا 3 مرشحين، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين".

وانتهت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، من اختيار مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص مقرا للتصويت فى كل نقابة فرعية، بإجمالى 27 لجنة بالمحافظات، وتعمل خلال تلك الفترة على الانتهاء من طباعة استمارات التصويت وتوزيعها، وتتم عمليات التصويت تحت إشراف قضائى كامل، حيث من المقرر أن يكون فى كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وتتخذ اللجنة كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء،وتم تأجيل إجراء التصويت ليتم فى شهر أبريل الجارى، تسهيلا على أطباء الأسنان ودعما لمشاركة عددا أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات، بدلا من إجرائها فى شهر مارس 2024، والذى سيأتى بالتزامن مع شهر رمضان.

أما عن النتائج، فمن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج، هذا بخلاف حسم مقعد رئيس نقابة فرعية فى 10 محافظات،: المنوفية "الدكتور محمد أبو شادى"، مطروح "الدكتور عمر دارة سعد"، شمال سيناء "الدكتورة أمينة منصور"، جنوب سيناء "الدكتور محمد الحمامصى"، المنيا "الدكتور أحمد مبروك"، الفيوم "الدكتور علاء العشيرى"، أسيوط "الدكتور طاهر شريف محروس"، قنا "الدكتور صلاح الأفيونى"، الأقصر "الدكتور محمد ضياء"، الوادى الجديد "الدكتور محمد أبو بكر"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.

وحول أهم ما تتناوله البرامج الانتخابية للمرشحين على مقعد النقيب العام، فهى: ميكنة كاملة لكافة خدمات النقابة من خلال تطبيق وموقع النقابة الإلكترونى، وإقرار وتنفيذ باقي التعديلات اللائحية الخاصة بنظام الانتخابات والتي كانت قد أقرتها الجمعية العمومية 2023 بخصوص التصويت الإلكتروني وحصر مدد الترشح وعدم الجمع بين المناصب التنفيذية العليا والنيابية ومنصب النقيب، وإرساء مبدأ أن النقابة تحمي وتصون كل أعضائها دون تمييز، وتعمل فى النور بشفافية كل الوقت وليس بعض الوقت لتحقيق التطوير المنشود والتنمية لكل ما هو مثمر.