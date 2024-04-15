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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء بالسويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء جدول ببيان المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربي، لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.

وضمت جداول المناطق المفصول عنها التيار الكهربي ما بين 7 إلى 13 منطقة بكل جدول وذلك لمدة ساعتين وربع، في الفترة من 11 صباحا وحتى 5 مساء.

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى بدأ تنفيذها من الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة السويس

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