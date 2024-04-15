تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء بالسويس

أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء جدول ببيان المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربي، لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.

وضمت جداول المناطق المفصول عنها التيار الكهربي ما بين 7 إلى 13 منطقة بكل جدول وذلك لمدة ساعتين وربع، في الفترة من 11 صباحا وحتى 5 مساء.

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى بدأ تنفيذها من الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة السويس

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