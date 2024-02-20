ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

في إيجيس 2024.. "إيثيدكو" تجدد تعاقد فائض تصدير الطاقة الكهربية

خلال توقيع تجديد
خلال توقيع تجديد التعاقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جددت إيثيدكو التعاقد مع شركة طاقة للمناطق الصناعية لإستئناف تصدير فائض القدرة الكهربية من محطة القوى بالشركة بإستخدام شبكة الجمهورية الموحدة للجهد الفائق النقل حتى مناطق التوزيع بقدرة ٤٠ ميجاوات وبإجمالى ٢٨،٨٠٠ ميجاوات ساعة شهريا وذلك بعد قرار تعديل أسعار الطاقة الكهربية لتحقيق التوازن السعرى للتعاقد ومن المتوقع تحقيق إجمالي مبيعات الكهرباء بحوالي ٣٢،٨ مليون جنيه شهريا .

جاء ذلك على هامش مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجيبس 2024 في دورته السابعة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار دور قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومى ومشروعات التنمية وتأكيدا على إستراتيجية الاستغلال الأمثل للأصول والموارد وتحسين النموذج الاقتصادى لتكلفة الطاقة الامر الذى ينعكس بالإيجاب ماشرة على تحسين إقتصاديات التشغيل والإنتاج لكل من محطة القوى الكهربية والوحدات الإنتاجية .
 

الاقتصاد القومى أسعار الطاقة الطاقة الكهربية دعم الأقتصاد القومى