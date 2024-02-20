في إيجيس 2024.. "إيثيدكو" تجدد تعاقد فائض تصدير الطاقة الكهربية

جددت إيثيدكو التعاقد مع شركة طاقة للمناطق الصناعية لإستئناف تصدير فائض القدرة الكهربية من محطة القوى بالشركة بإستخدام شبكة الجمهورية الموحدة للجهد الفائق النقل حتى مناطق التوزيع بقدرة ٤٠ ميجاوات وبإجمالى ٢٨،٨٠٠ ميجاوات ساعة شهريا وذلك بعد قرار تعديل أسعار الطاقة الكهربية لتحقيق التوازن السعرى للتعاقد ومن المتوقع تحقيق إجمالي مبيعات الكهرباء بحوالي ٣٢،٨ مليون جنيه شهريا .

جاء ذلك على هامش مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجيبس 2024 في دورته السابعة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار دور قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومى ومشروعات التنمية وتأكيدا على إستراتيجية الاستغلال الأمثل للأصول والموارد وتحسين النموذج الاقتصادى لتكلفة الطاقة الامر الذى ينعكس بالإيجاب ماشرة على تحسين إقتصاديات التشغيل والإنتاج لكل من محطة القوى الكهربية والوحدات الإنتاجية .

