ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم الفيوم تدشن لقاءات توعوية للعاملين والطلاب على ترشيد الاستهلاك للكهرباء

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تدريب ترشيد استهلاك للكهرباء، بحضور محمد عبد السلام محمد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والدكتورة رندا صالح زيدان مسئول ومنسق تدريب التعليم الفني، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، وقام بالتدريب المهندس محمود جمعة درويش، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

وجاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الإستراتيجية (رؤية مصر 2030 ) والإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية، وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 بضرورة التوعية المستمرة بترشيد الإستهلاك للطاقة الكهربية التقليدية والتوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التأثيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع.

وجرى  تنفيذ التدريب بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

 وكرمت وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بالوزارة فريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم شهادة تقدير للجهد المبذول فى تنفيذ برنامج التوعية لترشيد إستهلاك الكهرباء، وكذلك تكريم الدكتورة فاطمة الماوردي، من أفضل منسقي المديريات، كمسئول أنشطة التوكاتسو بالفيوم.

inbound8169619962695737522
inbound8169619962695737522
inbound7893197289863453670
inbound7893197289863453670
inbound6631479156436411874
inbound6631479156436411874
inbound325769055797404942
inbound325769055797404942
inbound2784035725695415324
inbound2784035725695415324
تعليم الفيوم برنامج التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء مدير التعليم الفني في الفيوم اخبار محافظة الفيوم