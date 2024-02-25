تعليم الفيوم تدشن لقاءات توعوية للعاملين والطلاب على ترشيد الاستهلاك للكهرباء

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تدريب ترشيد استهلاك للكهرباء، بحضور محمد عبد السلام محمد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والدكتورة رندا صالح زيدان مسئول ومنسق تدريب التعليم الفني، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، وقام بالتدريب المهندس محمود جمعة درويش، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وجاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الإستراتيجية (رؤية مصر 2030 ) والإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية، وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 بضرورة التوعية المستمرة بترشيد الإستهلاك للطاقة الكهربية التقليدية والتوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التأثيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع.

وجرى تنفيذ التدريب بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وكرمت وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بالوزارة فريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم شهادة تقدير للجهد المبذول فى تنفيذ برنامج التوعية لترشيد إستهلاك الكهرباء، وكذلك تكريم الدكتورة فاطمة الماوردي، من أفضل منسقي المديريات، كمسئول أنشطة التوكاتسو بالفيوم.

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