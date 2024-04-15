وزير التنمية المحلية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة جهود إنشاء المناطق اللوجستية للمنتجات الغذائية بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عصر اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وخلال اللقاء تابع اللواء هشام آمنة الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية وذلك في إطار جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التموين تتابع مع المحافظات سير العملية التخزينية

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تتابع مع المحافظات بصورة مستمرة موقف انشاء المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية وتذليل أي تحديات لتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية لذلك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام والمساهمة في تخفيض السعر النهائي للسلع الغذائية الأساسية لصالح المواطنين في إطار جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وبصفة خاصة توفير السلع الأساسية لهم.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية معدلات انشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية بالمحافظات والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتقليل حلقات تداول تلك السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة تعمل على إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغذائية وفقاً لأحدث التكنولوجيات لإدارة عمليات تخزين السلع لضمان سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام والمساهمة في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة .