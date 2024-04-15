برلمانية: منظومة التأمين الصحى الشامل تحقق للمواطن قدرا كبيرا من الأمان الاجتماعى

قالت النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تحقق للمواطن قدرا كبيرا من الأمان الاجتماعى

وأكدت النائبة أهمية ودور التأمين الصحى الشامل ، ولذلك تسعى الدولة جاهدة ليس ألى توفير التغطية الصحية الشاملة ولكن توفيرها بجودة عالية.

وأضافت هيام خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القطاع الطبى الخاص هو شريك أساسي فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث أن الحصول على الاعتماد المصرى GAHAR من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، هو شرط رئيسى للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه طبقا للبيانات المذكورة على لوحة البيانات القياسية Dash board لهيئة الاعتماد والرقابه الصحية ، فإن عددٍ المنشآت الصحية المعتمدة هو ٢٠٧ منشآت صحية حتى الآن .

ووجهت تسائلات للحكومة هل لا تزال الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة لا تتوافق مع المعايير اللازمة لتحصل على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة؟، وايضا تساءلت عن أسباب عزوف المستشفيات الخاصة عن الحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية؟، وكيف يمكن حث المنشآت الطبية للحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية؟، والذى يهدف بشكل رئيسى لرفع كفاءة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات.