نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعداد لاحتفالات أعياد الربيع 2024

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا لاستعراض التجهيزات النهائية لاحتفالات الربيع والمقرر إقامتها يوم ١٣ مايو القادم.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، مديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، ومديري عموم إدارات العلاقات العامة، السياحة، والحسابات الخاصة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع بامتداد شارع محمد على.

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور في شارع محمد علي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

وخلال الاجتماع عرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم في تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة؛ وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضارى أمام زوار المحافظة.

وأشار "عصام" إلى استعداد المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وأكد "عصام" أنه سيتم فتح الشواطئ والأندية العامة التابعة لمحافظة الإسماعيلية يوم الاحتفال بعيد شم النسيم الموافق السادس من مايو القادم، لمواطني وزوار المحافظة بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أنه سيتم توفير عيادات متنقلة وقوافل طبية وعلاجية في أماكن دور العبادة والأندية والشواطئ المختلفة.

وأكد عصام على توفير سيارات الإسعاف والطوارئ وعربات الحماية المدنية بالأماكن الحيوية كما وجَّه بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة باستثناء الكنائس ودور العبادة والأماكن الحيوية والمنشآت العامة من خطة تخفيف الأحمال.

كما سيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع.

جدير بالذكر، أن احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، ستشمل فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة وذلك يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.