أساتذة "تربية قناة السويس" يحكمون بمسابقة الموهوبين بالإسماعيلية

شارك أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية بجامعة قناة السويس، كأعضاء في لجان التحكيم بالمسابقة الوزارية للموهوبين " مسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا "، مسابقة مواهب مصرية في مجالات متنوعة " تقنية، أدبية ، فنية "-مسابقة الإبداع طموح سابقاً - والتي تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربية والتعليم.

وجاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة-

وأشار "مندور " إلى أهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين ، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية وتطويرها ، مع ضرورة توفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين والمبدعين.

وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية" إدارة الموهوبين والتعلم الذكي" - قامت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة بتنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية الخاصة بالمسابقة، ثم المشاركة بتحكيم وفرز الأبحاث المقدمة وتصعيد الفائزين للمنافسة على مستوى الجمهورية، بالاستعانة بخبراء واساتذة كلية التربية.

وتضم لجنة التحكيم أساتذة كلية التربية بالجامعة وهم : الدكتورة هالة رمضان عبد المجيد أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة -أخلاقيات البحث العلمي.

•الدكتور أحمد عطيتو أحمد أستاذ بقسم التربية الفنية- فن البورترية والتعبير الفني.

• الدكتور حسين محمد عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم - تصميم مواقع وشعارات.

•الدكتور باسم عبد الغني أحمد المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - الأنفوجرافيك.

• الدكتورة إسراء حسام عمر المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم- التصوير و المونتاج.

وبدأ التحكيم بموضوعات أخلاقيات البحث العلمي بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، حيث أسفرت النتائج عن تصعيد 3 أبحاث خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وعن موضوعات فن البورترية والتعبير الفني تم

تصعيد 14 عمل فني للطلاب ، وبمسابقة الأنفوجرافيك تم تصعيد 4 أبحاث، وبالتصوير والمونتاج تم اختيار عدد 4 أعمال ، أما عن مسابقة تصميم المواقع تم تصعيد 3 أبحاث، و 7 أعمال بمسابقة تصميم شعار ، بإجمالي عدد 35 بحث تم تصعيدهم على مستوى الجمهورية .

وتأتي المسابقة بإشراف الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية ، والأستاذة حنان إسماعيل مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وبمشاركة جامعة قناة السويس بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.