17 أبريل.. انطلاق المؤتمر الطلابي البحثي السنوي السادس بتربية القناة

تعقد كلية التربية جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي البحثي السنوي السادس، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم رؤى وتحديات مستقبلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

يأتي ذلك تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المليك مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر.

نسق للمؤتمر - الدكتورة شيماء مهران والدكتورة هند حسني.

وعلى هامش المؤتمر - يُقام المعرض الفني للأعمال الطلابية، تحت إشراف الدكتور أحمد عطيتو بمدرج (أ) بكلية التربية أمام مكتب رعاية الشباب.