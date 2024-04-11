انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي للبحوث بكلية الحاسبات والمعلومات.. الثلاثاء

تنطلق فعاليات المؤتمر الطلابي والبحثي الثامن للكلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل في تمام العاشرة صباحًا بمبنى A لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس، وتحت عنوان:

"تحديات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات.

وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعن رؤية المؤتمر الطلابي الثامن للعام الأكاديمي 2023-2024 - أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنها تتمثل في تحقيق تميز نوعي في اكتشاف مواهب الطلاب، وقدراتهم العلمية في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لمواكبة التطور المستمر في سوق العمل، وتوجيه الطلاب لتقديم بحوث طلابية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على تنمية الابتكار وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلاب؛ حيث أصبح الذكاء الاصطناعي واحدًا من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وعن الهدف الأساسي من المؤتمر- أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أنه يتمثل في تحليل كميات هائلة من البيانات، وبناء خوارزميات ذكية قادرة على حل المهمات المعقدة. فالتنمية المستدامة بأهدافها المختلفة هي خطة شاملة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030، بحيث تتصدى هذه الأهداف لمختلف التحديات.

ومن جانبها- أوضحت الدكتورة غادة الطويل أن المؤتمر يضم مجموعة من البحوث الطلابية بواقع 22 بحث لبرنامج علوم الحاسب، و14 بحث لبرنامج نظم المعلومات، و7 بحوث لبرنامج هندسة البرمجيات، وبحثين اثنين لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى عرض 40 بوستر.

هذا وتم توجيه الدعوة إلى معهد ITI وشركة GateIn وشركة Bedo وCreativa، لعرض التطورات والجديد في سوق العمل.

مع إقامة معرضين على هامش فاعليات المؤتمر.

كما يتم خلال المؤتمر تكريم أفضل العروض والبوستر في مختلف الأنشطة المشاركة.