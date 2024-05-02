الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى في سماء منطقة بيلجورود.

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في البلاد في حوالي الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أن طائرة أوكرانية بدون طيار أسقطت فوق المنطقة في حوالي الساعة 10:30 بتوقيت موسكو.

وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية في الحرب الأوكرانية تشمل مقتل وإصابة 1030 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها أن إجمالي ضحايا الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2024 إلى اليوم ارتفع إلى 470.870 جنديًا في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأشار بيان الأركان الأوكرانية إلى أن خسائر روسيا شملت أيضا 7332 دبابة، و14096 مركبة قتالية مدرعة، و16224 مركبة وخزان وقود، و12044 نظام مدفعية، و1053 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و784 نظام دفاع جوي، و348 طائرة، و325 مروحية، و9561 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.