وزير الزراعة يلتقى المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور لبحث التعاون المشترك

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الثروة المصرية والعربية من النخيل.

وجاء ذلك على هامش ترأس الوزير للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره إجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتناول اللقاء التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل بوضع خطة اقليمية عربية متكاملة للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها ، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخيًا.

وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ايضا التعاون في مجال صناعة التمور وكذلك الحد من الفاقد والهدر اثناء الحصاد وما بعد الحصاد.

ويذكر أن المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع عددا من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وتأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

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