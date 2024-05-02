الطلاب بالجامعات الأمريكية ينتفضون نصرة لغزة.. والشرطة تقمع الاحتجاجات وتعتقل عدد من المتظاهرين.. والمئات يواجهون تهما جنائية

انتفض الطلاب في مختلف الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة دعما للفلسطينيين وضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، حيث قامت الشرطة الأمريكية بقمع واعتقال العديد منهم، كما وجهت لهم تهم جنائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو اس ايه توداي".

وأشارت الصحيفة إلي أن المئات من طلاب الجامعات الأمريكية، الذين تم اعتقالهم هذا الأسبوع أثناء احتجاجهم على عدوان الاحتلال علي غزة، يواجهون اتهامات جنائية، بما في ذلك تجمعات غير قانونية والاستيلاء على المباني وإثارة الاضطرابات المدنية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه تم اعتقال 1300 من الطلاب في عدد من الجامعات.

وألقت شرطة نيويورك، الأربعاء، القبض على ما يقرب من 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج، وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن إدارة جامعة كولومبيا بدأت بفصل الطلاب المشاركين في المظاهرات المؤيدة لغزة.

وفي اليوم السابق، أسفرت الاشتباكات مع المتظاهرين في جامعة تكساس في أوستن عن 79 حالة اعتقال. وقالت جامعة تولين إن 14 متظاهرا اعتقلوا خلال المشاركة في "مخيم غير قانوني" في حرم نيو أورلينز الجامعي. وقام الضباط باعتقال ما لا يقل عن 70 في أواخر الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع في جامعة ولاية أريزونا.

ولكن تم بالفعل إسقاط عشرات التهم الجنائية للطلاب في جامعات أخرى. وفي تكساس، أسقط المدعون العامون في مقاطعة ترافيس التهم الموجهة إلى 57 شخصا اعتقلوا في حرم أوستن الأسبوع الماضي. وقال مسؤولو مقاطعة ترافيس إن الاعتقالات، وكلها بتهمة التعدي الجنائي، تفتقر إلى سبب محتمل.

بينما قالت عدد من منظمات حقوق الإنسان إن رد الفعل على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت السلطات الأمريكية القبض على ما يزيد عن 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا، لكن المحتجين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن أدعي الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المظاهرات "معادية للسامية".

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت الجامعات الأعلى تصنيفا في البلاد، بما في ذلك برينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد وستانفورد وييل، احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شهدت أكثر من نصف أفضل 50 جامعة أمريكية، مؤخرا، مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.